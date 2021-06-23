Прокуратура опровергла информацию о давлении на Гродненский детский хоспис

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области назвала информацию о давлении на Гродненский детский хоспис недостоверной. Такая информация опубликована на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура во время мониторинга информационных ресурсов обнаружила на сайте euroradio.fm интервью с директором общественной благотворительной организации "Гродненский детский хоспис" Ольгой Величко. "В своем интервью Ольга рассказывает о якобы противоправных действиях со стороны сотрудников правоохранительных органов и судебных исполнителей. Указывает, что должностные лица не возвращают детскому хоспису аппарат ИВЛ, вскрывают помещения, оказывают психологическое давление на сотрудников хосписа", - сказали в прокуратуре. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества общественной организации. Она скрывается за пределами Беларуси.

Прокуратура Гродненской области изучила материалы уголовного дела, а также исполнительные производства о понуждении хосписа освободить самовольно занятые помещения. "Согласно материалам дела сотрудники управления Следственного комитета по Гродненской области после получения заключений от экспертов дважды в январе и марте направляли в адрес детского хосписа уведомления о необходимости получения аппарата ИВЛ. Вместе с тем представители детского хосписа его до сих пор не забрали. Изъятие аппарата ИВЛ следственными органами не повлияло на деятельность хосписа, поскольку он оказывает не медицинские услуги, а паллиативную помощь, - говорится в сообщении. - Исполнительные действия по принудительному вскрытию помещений судебные исполнители не выполняли".

Жалобы от сотрудников детского хосписа на действия должностных лиц Следственного комитета и органов принудительного исполнения не поступали. "При таких обстоятельствах размещенная на сайте euroradio.fm информация недостоверна и искажена в целях дискредитации органов власти", - резюмировали в прокуратуре.-0-