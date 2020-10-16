Прокуратура Осиповичского района опротестовала незаконные положения колдоговоров организаций АПК

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Осиповичского района проверила исполнение законодательства, направленного на защиту трудовых прав работников организаций агропромышленного комплекса, в том числе соответствие коллективных договоров закону. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Установлено, что положения колдоговоров не всегда отвечали требованиям нормативных правовых актов и сочетались с внесенными в Трудовой кодекс изменениями. Неактуализированные нормы существенно ухудшали права работников, которые не были членами профсоюза, незаконно ограничивали права работников в части применения к ним норм о времени труда и отдыха, формах, размерах оплаты, гарантиях и компенсациях.

Например, в коллективном договоре ОАО "ЖорновкаАГРО" были положения, которые не учитывали изменения, внесенные в ТК еще в январе этого года. С принятием новой редакции ст.365 ТК определено, что положения коллективного договора о рабочем времени и времени отдыха, регулировании внутреннего трудового распорядка, нормах труда, формах, системах, размерах оплаты труда, сроках выплаты и порядке индексации заработной платы, охране труда, гарантиях и компенсациях применяются в отношении всех работников организации, в том числе и не являющихся членами профсоюза. В этой же статье кодекса сказано, что действие иных положений коллективного договора распространяется на работников, от имени которых он не заключался, при условии, что те выразят согласие на это в письменной форме.

Несмотря на это, в коллективном договоре ОАО "ЖорновкаАГРО" были положения о распространении всех его норм на работников организации, вступивших в профсоюз, а также других работников, от имени которых он не заключался, при условии подачи ими письменных заявлений, одобренных нанимателем и профкомом. Аналогичные нормы были закреплены в коллективных договорах, заключенных между нанимателями и работниками - членами профсоюза ОАО "Авангард-Нива", ОАО "Березина-Агро-Люкс", ОАО "Осиповичиагропромтехснаб", ОАО "Ясень-АГРО".

В коллективном договоре ОАО "Авангард-Нива" предусматривалось, например, что выплата заработной платы сотрудникам организации производится один раз в месяц. Вместе с тем, согласно ст.73 ТК, заработная плата выплачивается регулярно в дни, определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в месяц, если иная периодичность не определена контрактом. Включение в трудовой договор положений о выплате зарплаты один раз в месяц нарушало права работников и противоречило законодательству о труде.

Прокуроры зафиксировали в организациях АПК нарушения законодательства и при применении контрактной формы найма, исчислении продолжительности трудового отпуска, выплатах стимулирующего характера - надбавок за сложность и напряженность работы.

В ОАО "ЖорновкаАГРО" и ОАО "Ясень-АГРО" в заключенных контрактах присутствовали ссылки на недействующие акты законодательства. Согласно ст.7 ТК наниматель вправе устанавливать дополнительные трудовые и иные гарантии для работников по сравнению с законодательством о труде. При этом в этой же статье предусмотрено, что локальные нормативные правовые акты, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, являются недействительными.

Прокурор Осиповичского района опротестовал незаконные положения коллективных договоров организаций АПК и потребовал внести в них необходимые изменения.-0-