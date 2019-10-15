Прокуратура в Минске не нашла оснований для заключения под стражу россиянки Богачевой

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи в отношении Анны Богачевой, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

"Генпрокуратура Беларуси поставила вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Беларуси. Она освобождена", - отметил Дмитрий Брылев.

Сегодня ряд СМИ сообщил о задержании в одной из гостиниц Минска гражданки России Анны Богачевой, попавшей под санкции США по делу о якобы вмешательстве в выборы.-0-