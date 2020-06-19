Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении минчанина за угрозу убийством матери

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска возбудила уголовное дело в отношении минчанина, который угрожал матери убийством, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

Такое решение принято после изучения материалов проверки УВД администрации Заводского района Минска. В сентябре 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения был дома с матерью 1946 года рождения. Произошел конфликт, сын стал оказывать на мать психологическое давление, угрожать убийством, а затем схватил нож. Женщина восприняла его угрозы реально, однако от написания заявления и привлечения сына к уголовной ответственности отказалась, мотивируя свое решение надеждой на то, что тот все осознает и исправится.

Прокуратура установила, что престарелая женщина имеет инвалидность II группы, не способна дать отпор сыну и самостоятельно защитить свои права и законные интересы. В свою очередь мужчина до этого неоднократно привлекался к административной ответственности, около года назад покинул ЛТП, отбывал административный арест за скандалы с матерью в состоянии алкогольного опьянения, требуя у нее спиртное или деньги на его покупку. Совокупность этих обстоятельств стала основанием для вмешательства органов прокуратуры и возбуждения уголовного дела.

Теперь во всех обстоятельствах произошедшего будет разбираться Заводской (города Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-