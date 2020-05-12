Прокуратура выявила многочисленные нарушения в АПК Витебской области

12 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Органы прокуратуры Витебской области во время посевной кампании проанализировали работу АПК. Прокуроры проверили сохранность имущества, как пресекаются факты бесхозяйственности, нерационального использования материальных и финансовых ресурсов, поддержания трудовой дисциплины и создания безопасных условий труда, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.

Выяснилось, что порой низкие темпы посевных работ в хозяйствах связаны с непринятием их руководителями своевременных мер к подготовке сельхозмашин. Так, из общего количества тракторов в регионе гостехосмотр прошли лишь 56%, из энергонасыщенных - 39%. Наиболее сложная ситуация в организациях Шумилинского, Миорского, Лепельского, Поставского, Бешенковичского и Городокского районов.

"Прокуроры зафиксировали факты, когда на сельхозработах использовали технику, не зарегистрированную в установленном порядке, не поставленную на баланс предприятий и не имевшую допуск к участию в дорожном движении. В отдельных хозяйствах Глубокского, Оршанского и Шумилинского районов не налажена работа механизаторов, были нарушения трудовой и исполнительской дисциплины. В Чашникском районе вскрыты случаи выпуска на линию водителей и трактористов без права управления транспортными средствами", - отметили в прокуратуре области.

Во многих организациях АПК ослаблен контроль за состоянием охраны труда: не проводились инструктажи, предрейсовые медицинские обследования водителей, люди работали без спецодежды. Ремонтные мастерские не всегда были оборудованы санитарно-бытовыми помещениями, условия для соблюдения работниками правил личной гигиены не обеспечены.

"У прокуроров также вызвали нарекания вопросы сохранности и учета дизельного топлива в сельхозорганизациях Бешенковичского, Поставского и Полоцкого районов. Очевидно, что нарушения в этой сфере способны привести к хищениям горюче-смазочных материалов. На некоторых предприятиях АПК Чашникского и Глубокского районов оставшийся после списания техники металлолом и использованные шины были разбросаны по территории мехдворов. К расположенным на таких мехдворах машинам, агрегатам и иным материальным ценностям часто имели доступ посторонние лица", - добавили прокуроры.

Для исправления недостатков прокуроры Витебской области внесли 20 представлений, инициировали привлечение 30 работников к дисциплинарной ответственности и 16 - к административной. Прокуратура региона направила в Витебский облисполком информационную записку о выявленных нарушениях законодательства.-0-