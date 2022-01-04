Прокуратура выявила нарушения антикоррупционных норм в лесхозах Минской области

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области во время надзорных мероприятий выявила нарушения законодательства о борьбе с коррупцией в лесохозяйственных организациях региона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Прокуроры, в частности, отметили формальный подход со стороны некоторых руководителей лесхозов к предупреждению коррупции в возглавляемых учреждениях. При выявлении правонарушений, создающих условия для коррупции, они порой не обеспечивали привлечение виновных к ответственности. При этом такие случаи не всегда рассматривались на заседаниях профильных комиссий, где должны были вырабатываться конкретные меры, чтобы подобное не допустить в будущем.

Ответственные лица многих лесхозов Минщины исполняли требования законодательства по профилактике коррупционных проявлений ненадлежащим образом. Например, не оформляли антикоррупционные письменные обязательства государственных должностных лиц, в том числе при предотвращении конфликта интересов.

В итоге длительное время отдельные руководящие работники игнорировали установленный законодательством запрет на выполнение иной оплачиваемой работы. В частности, на основании гражданско-правовых договоров, заключенных ими как физическими лицами с РУП "Белпочта", получали вознаграждение за оформление подписки на печатные СМИ.

Кроме того, вскрыты недостатки и упущения в работе ответственных лиц за проведение процедур закупок как за счет собственных средств, так и средств, приравненных к бюджетным.

По результатам надзорных мероприятий органы прокуратуры Минской области внесли в адрес руководителей лесхозов 10 представлений, вынесли два предписания и два постановления о возбуждении дисциплинарного производства, объявили официальное предупреждение.

Прокуратура Минской области направила представление с требованием устранить нарушения закона в Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение.

После рассмотрения актов надзора к дисциплинарной ответственности привлечены 57 работников лесхозов, в республиканский бюджет перечислены незаконно полученные денежные средства в размере свыше Br17 тыс., приняты иные организационные меры для исключения подобных нарушений.-0-