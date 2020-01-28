Прокуратура выявила в Гродненской области нарушения земельного законодательства

28 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области выявлены факты нецелевого использования земельных участков и другие нарушения земельного законодательства. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Проверки в 2019 году показали, что землеустроительные службы городских и районных исполкомов ненадлежащим образом контролировали выполнение субъектами хозяйствования и гражданами земельного законодательства. Также был ослаблен контроль за выполнением решений о предоставлении участков, несвоевременно выявлялись факты самовольного занятия участков, использования их без правоустанавливающих документов. Не соответствовал предъявляемым требованиям и контроль за использованием и охраной земель.

"Зачастую застройщики индивидуальных жилых домов не соблюдали сроки освоения земельных участков либо использовали их не по целевому назначению. При этом местные исполкомы ставили вопрос об отмене права на участок по прошествии значительного времени либо вовсе его не рассматривали. Многочисленные факты неосвоения земельных участков выявлены в Гродненском районе", - сказали в службе информации прокуратуры. В Гродно, Волковысском, Вороновском, Дятловском, Ивьевском, Лидском и Ошмянском районах не был налажен действенный контроль за сроками строительства.

Длительное время вне поле зрения работников служб архитектуры и градостроительства, отделов землеустройств горрайисполкомов находились недостороенные, незаконсервированные жилые дома и дачи. Не везде правильно велся учет граждан, желающих получить земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Недостатки при рассмотрении таких заявлений выявлены в Гродно, Берестовицком, Лидском и Слонимском районах.

По выявленным фактам самовольных занятий земельных участков и строительства виновные привлечены к административной ответственности. Решен вопрос и о сносе незаконных построек. По итогам проверок соблюдения земельного законодательства органы прокуратуры Гродненской области внесли 53 представления и вынесли 34 предписания. Свыше 80 человек привлечены к ответственности.-0-