Прокурор сегодня продолжает оглашение обвинений топ-менеджерам Белгазпромбанка

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор сегодня продолжает оглашение обвинений топ-менеджерам ОАО "Белгазпромбанк", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открытое судебное разбирательство по уголовному делу началось 17 февраля. За это время зачитаны обвинения Виктору Бабарико, Дмитрию Кузьмичу, Алексею Задойко. Сегодня прокурор продолжает оглашать обвинение Александру Ильясюку и остальным экс-топ-менеджерам.

Как сообщалось, всего на скамье подсудимых восемь человек - Бабарико В.Д, Задойко А.М., Бадей К.Г., Шабан С.В., Кузьмич Д.М., Ильясюк А.П., Добролет С.М., Кобяк В.А. Семеро из них находятся под стражей, один - Алексей Задойко - под домашним арестом. С шестью обвиняемыми - Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком - заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.​

Согласно обвинению, занимая должность председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" и пост председателя комитета по управлению активами и пассивами этого банка, Виктор Бабарико создал устойчивую группу из числа должностных лиц банка с целью длительного, неопределенного по продолжительности совершения преступления. Деятельность преступной группы продолжалась около 16 лет. За это время незаконным путем получено не менее Br30,5 млн. Это самое крупное коррупционное преступление в истории Беларуси.

Формирование преступной группы проходило поэтапно. В 2004 году первым к преступной деятельности был привлечен Кузьмич, затем Добролет, Задойко, Ильясюк, Шабан, Бадей. Все они являлись заместителями Бабарико, Задойко был первым замом. По делу проходит и совладелец и руководитель ООО "Активлизинг" Кобяк - ему инкриминируют дачу взятки на сумму не менее $2,5 млн.

Во время оглашения обвинения Бабарико были названы коммерческие структуры, которые использовались для вывода взяток за рубеж. В деле в том числе фигурирует известный латвийский банк ABLV, причастный к отмыванию денег и финансированию терроризма. Для вывода за рубеж денег, полученных незаконным путем, преступная группа использовала счета, открытые именно в этом банке.

Все фигуранты дела, за исключением Бабарико, полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шестеро других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой.-0-