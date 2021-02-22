Прокурор сегодня продолжает оглашение обвинений топ-менеджерам Белгазпромбанка

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 22 февраля 2021
Минск Ясно +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:02 В Австралии пользователи уходят из Facebook из-за запрета на публикацию новостей Технологии
11:01 Определились все участники финального этапа Лиги чемпионов по мини-футболу Спорт
10:55 В Солигорском районе спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину Происшествия
10:45 Ради хайпа подросток запрыгнул на милицейское авто и разбил стекло - он задержан Происшествия
10:35 Оршанский "Витэн" победил БЧ в чемпионате Беларуси по мини-футболу Спорт
10:33 Эмиратская авиакомпания запустила регулярные рейсы из Дубая в Минск Общество
10:30 БЖД и РЖД продолжают поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения Общество
10:30 В Гомельской области 27 марта проведут субботник Регионы
10:24 В Столинском районе готовятся к весеннему паводку Регионы
10:16 Два человека погибли при пожаре в Краснопольском районе Происшествия
10:13 Прокурор сегодня продолжает оглашение обвинений топ-менеджерам Белгазпромбанка Происшествия
10:07 В Несвиже из-за аварии без воды были 46 частных домов, хлебозавод и больница Регионы
09:59 В Минске при пожаре спасены мать и сын Происшествия
09:53 В Лунинецком районе угонщик попал в ДТП и бросил горящую машину Происшествия
09:53 Новые стройнормы для защитных сооружений гражданской обороны приняты в Беларуси Экономика
09:49 Правительство Беларуси утвердило меры по реализации закона о бюджете на 2021 год Экономика
09:45 В Израиле разлив нефтепродуктов грозит экологическим бедствием В мире
09:37 Белорусской стекольной компании передадут акции четырех заводов Экономика
09:32 Столбцовские электросети планируют в этом году установить 1,5 тыс. светодиодных светильников Регионы
09:20 В Лепеле спасли упавшего в колодец мальчика Происшествия
09:13 Лесной пожар вспыхнул на границе Испании и Франции В мире
09:11 Число заразившихся COVID-19 в Индии на прошлой неделе достигло пика с ноября В мире
09:07 Boeing рекомендует авиакомпаниям приостановить использование самолетов серии 777 В мире
09:03 Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" с участием делегатов ВНС пройдет сегодня в Витебске Регионы
09:00 Энергия танца в Minsk World! Квартиры в новостройках "Полька" и "Мазурка" - от 2590 рублей за метр Общество
08:49 Во Франции зарегистрировали более 22 тыс. новых случаев заражения COVID-19 В мире
08:45 МИД запустил челлендж ко Дню родного языка. Посмотрите, как иностранцы читают белорусские скороговорки Общество
08:25 Израиль и Египет договорились построить новый газопровод В мире
08:17 Более 19 тыс. медработников Казахстана получили вакцину "Спутник V" В мире
08:02 Арина Соболенко занимает 8-е место в рейтинге WTA Спорт
Все новости
Все новости
Происшествия
22 февраля 2021, 10:13

Прокурор сегодня продолжает оглашение обвинений топ-менеджерам Белгазпромбанка

Фото из архива
Фото из архива

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор сегодня продолжает оглашение обвинений топ-менеджерам ОАО "Белгазпромбанк", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открытое судебное разбирательство по уголовному делу началось 17 февраля. За это время зачитаны обвинения Виктору Бабарико, Дмитрию Кузьмичу, Алексею Задойко. Сегодня прокурор продолжает оглашать обвинение Александру Ильясюку и остальным экс-топ-менеджерам.

Как сообщалось, всего на скамье подсудимых восемь человек - Бабарико В.Д, Задойко А.М., Бадей К.Г., Шабан С.В., Кузьмич Д.М., Ильясюк А.П., Добролет С.М., Кобяк В.А. Семеро из них находятся под стражей, один - Алексей Задойко - под домашним арестом. С шестью обвиняемыми - Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком - заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.​

Согласно обвинению, занимая должность председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" и пост председателя комитета по управлению активами и пассивами этого банка, Виктор Бабарико создал устойчивую группу из числа должностных лиц банка с целью длительного, неопределенного по продолжительности совершения преступления. Деятельность преступной группы продолжалась около 16 лет. За это время незаконным путем получено не менее Br30,5 млн. Это самое крупное коррупционное преступление в истории Беларуси.

Формирование преступной группы проходило поэтапно. В 2004 году первым к преступной деятельности был привлечен Кузьмич, затем Добролет, Задойко, Ильясюк, Шабан, Бадей. Все они являлись заместителями Бабарико, Задойко был первым замом. По делу проходит и совладелец и руководитель ООО "Активлизинг" Кобяк - ему инкриминируют дачу взятки на сумму не менее $2,5 млн.

Во время оглашения обвинения Бабарико были названы коммерческие структуры, которые использовались для вывода взяток за рубеж. В деле в том числе фигурирует известный латвийский банк ABLV, причастный к отмыванию денег и финансированию терроризма. Для вывода за рубеж денег, полученных незаконным путем, преступная группа использовала счета, открытые именно в этом банке.

Все фигуранты дела, за исключением Бабарико, полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шестеро других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банки прокуратура суд
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Солигорском районе спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину
Скриншот из видео МВД Ради хайпа подросток запрыгнул на милицейское авто и разбил стекло - он задержан
Фото Могилевского областного управления МЧС Два человека погибли при пожаре в Краснопольском районе
Фото МЧС В Минске при пожаре спасены мать и сын
Фото УВД Брестского облисполкома В Лунинецком районе угонщик попал в ДТП и бросил горящую машину
Скриншот из видео МЧС В Лепеле спасли упавшего в колодец мальчика
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко о Купаловском театре: он не может быть потерян, это достояние нашего народа
Министр ЖКХ отметил высокую платежную дисциплину белорусов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1322 пациента с COVID-19, выписаны 1638
Энергия танца в Minsk World! Квартиры в новостройках "Полька" и "Мазурка" - от 2590 рублей за метр
Топ-новости
Правительство Беларуси утвердило меры по реализации закона о бюджете на 2021 год
БЖД и РЖД продолжают поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения
Новые стройнормы для защитных сооружений гражданской обороны приняты в Беларуси
Эмиратская авиакомпания запустила регулярные рейсы из Дубая в Минск
Прокурор сегодня продолжает оглашение обвинений топ-менеджерам Белгазпромбанка
К Играм в Токио готовятся около 260 белорусских спортсменов
Брифинг по вопросам реагирования на события на АЭС пройдет сегодня в БЕЛТА
Проект указа по пустующим и ветхим домам прошел согласования - Госкомимущество
Продажа билетов на обновленный спектакль "Павлинка" в Купаловском театре начнется 23 февраля
Мининформ отмечает возросший спрос на электронные книги
МИД запустил челлендж ко Дню родного языка. Посмотрите, как иностранцы читают белорусские скороговорки
Успех любой организации на 95-98% зависит от руководителя - Маркевич
Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты подписано в Москве
ФОТОФАКТ: Пятый этап Кубка Белорусской федерации биатлона прошел в Новополоцке
Единый информационно-образовательный ресурс будет совершенствоваться - Карпенко
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.