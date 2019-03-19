Пропавшая несовершеннолетняя могилевчанка вернулась домой

19 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве прекращен розыск 17-летней могилевчанки, которая считалась пропавшей без вести. Она сама вернулась домой, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД облисполкома.

Девушка разыскивалась как пропавшая без вести после того, как 11 марта ушла из дома по улице Сурганова в Могилеве в неизвестном направлении.

По предварительной информации, она находилась у своих знакомых в одном из городов области.-0-