Пропавшие в Гомеле и Калинковичах подростки найдены

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОВД администрации Советского района Гомеля и Калинковичского райисполкома установили место нахождения несовершеннолетних, которые разыскивались накануне, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Кристина Транькова самостоятельно вернулась домой 30 апреля. Как она пояснила, находилась в гостях у знакомых. Александр Михневич также найден вчера поздно вечером в Калинковичах.

В настоящее время подростки находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает.-0-