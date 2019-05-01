Пропавшие в Гомеле и Калинковичах подростки найдены

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОВД администрации Советского района Гомеля и Калинковичского райисполкома установили место нахождения несовершеннолетних, которые разыскивались накануне, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Кристина Транькова самостоятельно вернулась домой 30 апреля. Как она пояснила, находилась в гостях у знакомых. Александр Михневич также найден вчера поздно вечером в Калинковичах.
В настоящее время подростки находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает.-0-
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