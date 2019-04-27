Пропавшие в Минске девочки найдены

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскиваемые Милена Дужинская и Ирина Корзун найдены, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

Они приехали в Боровляны, где проживает бабушка одной из девочек. В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства ухода из дома. Известно, что жизни и здоровью девочек ничего не угрожает.-0-