Пропавших в Логойском районе подростков нашли в шалаше у озера

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найдены ушедшие из дома в Плещеницах подростки, они находились в шалаше в ближайшем лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники Логойского РОВД нашли подростков у водоема вблизи соседней с Плещеницами деревней Бурые. Об их местонахождении сообщили в милицию местные жители, которые увидели информацию о поисках в СМИ.

"Подростки расположились в шалаше. Его они сделали сами еще несколько лет назад во время одной из самовольных отлучек. Судя по обнаруженным у шалаша вещам, ребята подошли к обустройству своего местопребывания основательно", - отметили в милиции. УВД Минского облисполкома благодарит СМИ и неравнодушных граждан за помощь в поисках детей.

Как сообщалось, милиция разыскивала двух несовершеннолетних Илью Демченко и Евгения Данилевича. Они сегодня после полуночи ушли из дома в Плещеницах в неизвестном направлении.-0-