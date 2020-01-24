Пропавший в Червенском районе подросток прятался в окрестностях своей деревни

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Червенского РОВД нашли 16-летнего Романа Кудиновича из деревни Заполье, он прятался в ее окрестностях. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Подросток ушел из дома 22 января около 8.00. "Сотрудники Червенского РОВД установили его местонахождение. По информации милиционеров, он прятался в окрестностях деревни. Ночью подросток вернулся домой", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Его здоровью ничего не угрожает. Ранее из дома парень уже уходил.-0-