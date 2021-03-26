Прораба осудили на 2 года "домашней химии" из-за смертельного травмирования рабочего

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В суде отметили: обвиняемый - производитель работ ремонтно-строительного филиала Московского района ОАО "Минскремстрой", - будучи должностным лицом, ненадлежаще исполнил свои обязанности из-за легкомысленного отношения к ним. Мужчина признан виновным и приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Он на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Назначая такое наказание, суд учел характер и степень общественной опасности преступления (совершено по неосторожности), мотивы и цели содеянного, личность обвиняемого (ранее не судимого, положительно характеризующегося), а также наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, что является обстоятельством, смягчающим ответственность.

Трагедия произошла вечером 28 мая на территории строительного объекта по проспекту Любимова в Минске. Во время работы с крыши девятиэтажного жилого дома упал кровельщик. От травм мужчина скончался на месте.

Следователи установили, что 33-летний прораб не обеспечил руководство строительными работами, которые осуществлялись без наряда-допуска, что недопустимо, поскольку кровельные относятся к работам с повышенной опасностью.

В суде установили: к трагедии привели действия обвиняемого. Он допустил людей к работам на высоте при отсутствии защитных и страховочных ограждений и без выдачи им предохранительного пояса, не проконтролировал соблюдение инструкций по охране труда. Также сообщается, что прораб не обеспечил безопасность при эксплуатации консольного крана, допустив к его управлению того, кто не прошел обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний об охране труда.-0-