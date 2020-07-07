Прорыв магистрали с горячей водой практически не сказался на потребителях - Минские тепловые сети

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорыв транзитной магистрали с горячей водой в Минске практически не сказался на потребителях, проблем с теплоснабжением в городе нет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель главного инженера по эксплуатации филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" Андрей Жишко.
"В 9.30 по ул.Горецкого, 3 произошло повреждение транзитной магистрали, которая связывает котельную "Курасовщина" с Минской ТЭЦ-4. В течение двух часов нам удалось локализовать это повреждение и включить котельную "Курасовщина", которая обеспечивает теплом потребителей. То есть они происшествия почти не почувствовали. На данный момент транзитная магистраль отключена. Ведем откачку воды", - рассказал Андрей Жишко.
В филиале рассчитывают, что поломка будет устранена за 8 июля.-0-