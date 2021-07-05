Просьба о выдаче Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности направлена в Генпрокуратуру России

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Просьба о выдаче Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности направлена в Генпрокуратуру России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генеральную прокуратуру Беларуси.

Уголовные дела по ч.3 ст.130, ч.2 ст.368 УК в отношении Агурбаш были возбуждены Генпрокуратурой в мае. В надзорном ведомстве сообщили, что с августа 2020 года как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами она размещала в интернете, в том числе посредством социальных сетей, видео-хостинга YouTube, сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии. Речь идет о сотрудниках правоохранительных органов, государственных служащих, представителях власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Беларуси, отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, она в группе с неустановленными людьми опубликовала в интернете сведения, содержащие оскорбления Президента Беларуси, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений.

В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. "В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности", - отметили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета Беларуси.

Генеральная прокуратура напоминает, что противоправные действия, в том числе публикации деструктивного характера в интернете, могут повлечь за собой ответственность вплоть до уголовной. Каждому факту будет дана надлежащая правовая оценка.-0-