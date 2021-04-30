Проверяется сообщение о заминировании филиала Беларусбанка на пр.Дзержинского в Минске

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверяется сообщение о заминировании филиала ОАО "АСБ Беларусбанк" на проспекте Дзержинского, 18. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в 14.30 в банк позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в филиале банка", - рассказали в ГУВД.

На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание", - добавили правоохранители.-0-