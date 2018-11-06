Пытавшийся скрыть убийство жены житель Воложина предстанет перед судом

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве женщины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"25 апреля этого года в одном из блоков общежития в Воложине медицинскими работниками констатирована смерть 40-летней женщины. Супруг умершей утверждал, что обнаружил жену на полу без признаков жизни, когда вошел в комнату. Следователь, эксперт, сотрудники милиции провели осмотр места происшествия, опросили соседей и родственников. В результате были получены сведения о криминальном характере смерти женщины, что стало основанием для задержания 39-летнего мужчины", - рассказала Татьяна Белоног.

Во время первоначального допроса обвиняемый пояснил, что супруга сама упала на сушилку и ударилась. Вместе с тем причастность задержанного к совершению противоправных действий подтверждается показаниями свидетелей и заключениями исследований. "Установлено, что проживающая в общежитии супружеская пара с двумя малолетними детьми ранее была на учете как находящаяся в социально-опасном положении. Женщина периодически рассказывала знакомым, что муж ее избивает, но в милицию не обращалась", - отметила официальный представитель.

По данным следствия, накануне преступления оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате возникшей ссоры на почве взаимных оскорблений мужчина подверг женщину жестокому избиению. Он нанес ей более 30 ударов руками и ногами в жизненно важные органы, что стало причиной ее смерти. "Потом мужчина пошел к детям смотреть телевизор. Когда он обнаружил жену мертвой на полу, то попытался скрыть следы преступления. Спустя несколько часов он позвонил знакомому и попросил вызвать скорую помощь для жены, которой якобы стало плохо", - добавила Татьяна Белоног.

Мужчине предъявлено обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная к обвиняемому, не изменялась. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, подследственный мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта не находился.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-