Рабочий погиб на стройке в Марьиной Горке

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На строительном объекте "Плавательный бассейн в городе Марьина Горка" 27 ноября произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС.

Во время разгрузки башенным краном из автомобиля рулонов с гидроизоляцией на поддонах произошло разрушение упаковки. Падающие рулоны смертельно травмировали электромонтера УП "СУ №20" ОАО "Минскпромстрой" 1967 года рождения.

Среди предполагаемых причин несчастного случая - нарушение правил техники безопасности пострадавшим. На момент происшествия кран был в технически исправном состоянии.

В специальном расследовании несчастного случая примет участие представитель Минского областного управления Госпромнадзора.-0-