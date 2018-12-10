10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий погиб при падении каркаса лифта в Борисове, следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
По предварительным данным, при проведении плановой замены лифта в одном из многоквартирных жилых домов произошло падение каркаса кабины вместе с находившимся в ней работником. От полученных телесных повреждений 34-летний мужчина скончался на месте.
"Поводится осмотр места происшествия, опрашиваются работники, должностные лица, изымается документация, в числе которой инструкции по технике безопасности и другие материалы, регламентирующие правила проведения данного вида работ обслуживающей организацией", - проинформировала Татьяна Белоног.-0-
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