9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий похитил со стройки элементы системы отопления, сообщили БЕЛТА в Центральном РУВД Минска.

К правоохранителям обратилось руководство одного из столичных строительных управлений с заявлением о хищении. Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД Минска установили, что к преступлению причастен ранее судимый 25-летний молодой человек, который работает на этом объекте монтажником сантехнического оборудования.

Выяснилось, что подозреваемый, находясь в отгуле, проник на строящийся объект и похитил элементы системы отопления.

Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК Беларуси. Сумма причиненного ущерба устанавливается.-0-