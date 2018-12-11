Рабочий в Пинске погиб при демонтаже трубы

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 10 декабря. По данным следствия, 20-летний монтажник трубопроводов одного из предприятий Кобринского района находился в Пинске в командировке. В составе стройбригады он выполнял работы по демонтажу стальной трубы, которая являлась частью системы пожаротушения. Во время резки примерно в 14 часов устойчивость опорных элементов системы нарушилась, труба упала. Рабочий потерял равновесие, ударившись головой о железобетонную плиту перекрытия. Затем на него сверху упала секция демонтируемой трубы. От телесных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.-0-

Фото УСК по Брестской области