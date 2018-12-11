Вальщик леса погиб в Добрушском районе

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Добрушский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели вальщика леса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.
Трагедия произошла вечером 9 декабря. По данным следствия, при валке леса упавшим деревом был смертельно травмирован 35-летний мужчина.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, истребована необходимая документация, которая сейчас изучается, выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-
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