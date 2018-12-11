По факту гибели рабочего в Новополоцке возбуждено уголовное дело

11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. По факту гибели 54-летнего рабочего в Новополоцке возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности), сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Как сообщалось, рабочий погиб во время ремонтных работ корпуса Полоцкого государственного университета по ул.Блохина. По предварительной информации, при демонтаже перил лестничных пролетов работники сбрасывали их с четвертого этажа на землю через окно, но не убедились в безопасности. В результате 54-летний работник, который в этот момент находился внизу, скончался на месте после удара упавшего элемента перил.

В Новополоцке на рабочего с высоты упали перила: мужчина погиб По предварительной информации, при демонтаже перил лестничных пролетов работники сбрасывали их с четвертого этажа на землю через окно, но не убедились в безопасности.

В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.-0-