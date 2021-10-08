Работа на опережение: в Бобруйске сыщики раскрыли дачную кражу раньше, чем о ней заявил потерпевший

8 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сыщики Бобруйского РОВД раскрыли дачную кражу раньше, чем о ней заявил потерпевший. Стоимость украденного составила Br4,2 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Вечером 4 октября в милицию поступил звонок от неравнодушных граждан. Они пояснили, что на опушке леса недалеко от деревни Калиновка Бобруйского района в канаве обнаружили дорогостоящую сельскохозяйственную технику, прикрытую ветками. Оперативники выехали в указанное место, чтобы разобраться в ситуации. На тот момент заявлений о пропаже мотоблока и культиватора в Бобруйский РОВД не поступало.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на утро следующего дня сыщики задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 36-летний ранее судимый бобруйчанин. Именно он спрятал технику в канаве.

Накануне мужчина приехал в деревню Маяк Бобруйского района погостить к родственнице и случайно заметил, как проживающий по соседству дачник перед отъездом домой прячет сельхозтехнику в баню. Позже подозреваемый проник на территорию чужого дачного домовладения, сорвал замок с двери и похитил мотоблок и культиватор. Технику он спрятал в лесу в 1,5 км от места кражи.

"Утром 5 октября хозяин техники, вернувшись на дачу, обнаружил пропажу и обратился в милицию, - отметили в УВД. - Какого же было его удивление, когда он узнал от сотрудников, что его имущество уже найдено, а похититель установлен. Мотоблок и культиватор на общую сумму Br4,2 тыс. возвращены законному владельцу".

По факту совершения преступления в отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело.-0-