Работник агентства по госрегистрации и земельному кадастру задержан за слив данных сотрудников ОВД

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За слив данных сотрудников органов внутренних дел задержан работник агентства по госрегистрации и земельному кадастру. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

На след 35-летнего начальника отдела по хранению и учету документов предприятия вышли сотрудники ГУБОПиК МВД. С осени прошлого года по февраль 2021-го минчанин передал администраторам экстремистского Telegram-канала персональные идентификационные сведения о более чем 10 сотрудниках органов внутренних дел и высокопоставленных представителей государственной власти. Конфиденциальную информацию он просматривал и отбирал в служебных базах данных, к которым имел доступ в связи с занимаемой должностью.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта и возбудили уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.-0-