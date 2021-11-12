12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС деблокировали мать и ребенка при ДТП в Борисовском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

11 ноября в 18.50 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи агрогородка Старо-Борисов. Требовалась помощь в деблокировке людей.

"Одна машина находилась в кювете, вторая - на дороге, - рассказали в МЧС. - Спасатели подбежали к водителю первой машины и поинтересовались, не требуется ли ему помощь. Он ответил, что у него все в порядке, а в другой машине, "Рено", зажаты женщина и ребенок. Работникам МЧС удалось вскрыть дверь авто. Девочка жаловалась на боль и теряла сознание. Ее передали медикам. Затем приступили к деблокировке женщины, она находилась на переднем пассажирском сиденье. Дверь, расположенная рядом с ней, была сильно искорежена, поэтому приняли решение доставать через водительскую. Вскрыв ее, спасатели освободили и женщину".

Мать и ребенка скорая помощь доставила в больницу.-0-