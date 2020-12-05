5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС помогли щенкам, которые застряли между гаражами. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

4 декабря в 12.50 на номер 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи щенкам на территории гаражного кооператива по улице Олешева, 137 в Минске. Поскольку в этот момент помощь людям не требовалась, работники МЧС смогли выехать на место.

"Прибывшие спасатели выяснили, что между двумя гаражами застряли два щенка и сами выбраться не могли. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента работники МЧС извлекли малышей. Они не пострадали и отправились в свое жилище на территории ГСК", - рассказали спасатели.

В ведомстве добавили, что каждый случай спасения животных рассматривается индивидуально. Работники МЧС могут оказать помощь животным в случае, если в этот момент помощь людям не нужна, а также если без помощи спасателей и специального оборудования в этом случае не обойтись.-0-