17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС за сутки отыскали 10 заблудившихся в лесах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 16 сентября до 6.00 17-го поступили 4 сообщения о пропавших гражданах в лесных массивах на территории Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Для поисковых работ были задействованы 13 единиц техники и 39 человек, из них 6 единиц техники и 25 работников МЧС. Спасены 10 человек", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, за сутки спасателями ликвидировано 2 лесных пожара на общей площади 1,9 га и 2 пожара травы и кустарников на общей площади 0,61 га.-0-