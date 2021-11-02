Работники предприятия в Клецком районе похитили 900 кг комбикорма

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники одного из предприятий Клецкого района похитили 900 кг комбикорма, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Сотрудники ОГАИ Клецкого РОВД остановили для проверки документов автомобиль. При осмотре правоохранители обнаружили в салоне машины 12 мешков комбикорма без сопроводительных документов. Водитель утверждал, что купил комбикорм на рынке. Впоследствии выяснилось, что так называемым продавцом был бригадир одного из местных хозяйств. Он и его компаньон, который работает на этом же предприятии животноводом, похитили 900 кг комбикорма. После бригадир продавал украденное. В гараже по месту жительства злоумышленника обнаружено еще восемь мешков сырья. Похищенное изъято и передано в хозяйство.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.211 (присвоение либо растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК. Санкции этой части статьи предусматривают ограничение свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.-0-