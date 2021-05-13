13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники строительного предприятия в Борисове похитили почти Br300 тыс. бюджетных средств, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Следственным управлением УСК по Минской области по материалам проверки, проведенной сотрудниками Борисовского межрайотдела УДФР КГК по Минской области и Минску, расследуется уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) УК в отношении должностных лиц одного из строительных предприятий Борисова.

"По предварительной информации, 42-летний первый заместитель директора предприятия совместно с двумя подчиненными, 30-летним и 31-летним мужчинами, похитили денежные средства, полученные предприятием из бюджетных средств. Для этих целей с августа 2018 года по март 2020 года они обеспечили заключение заведомо ложных договоров подряда с тремя индивидуальными предпринимателями из числа их родственников и знакомых на выполнение работ по строительству сетей канализации в Смолевичах. В действительности же субподрядные работы ими не выполнялись, а финансово-хозяйственная документация была поддельной", - рассказали в ведомстве.

Полученная таким образом "выручка" после обналичивания индивидуальными предпринимателями поступала в распоряжение злоумышленников. Общая сумма денежных средств предприятия, которой завладели обвиняемые, составила почти Br300 тыс. При этом, как установлено следствием, основная часть похищенных денежных средств была потрачена на строительство жилого дома для первого заместителя директора предприятия площадью более 150 кв.м в Смолевичах.

"Мужчины допрошены, им предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Собранные следствием доказательства позволили уличить указанных лиц в совершении уголовно наказуемого деяния. В настоящее время проводятся осмотры изъятой документации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, допрашиваются свидетели. Наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе - на жилой дом первого заместителя директора. Расследование уголовного дела продолжается", - уточнили в СК.-0-