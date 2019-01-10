Работники торфобрикетного завода в Лидском районе ликвидировали пожар в одном из цехов

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Работники ОАО "Торфобрикетный завод "Лидский" своими силами ликвидировали пожар в одном из цехов предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 9 января спасатели приняли сообщение о пожаре в мини-цеху по производству пеллетов с гранулятором на предприятии в деревне Скаменный Бор. К месту происшествия направились четыре расчета МЧС, а также специалисты служб взаимодействия.

Фото Гродненского областного управления МЧС

"Загорание технологической установки работники предприятия ликвидировали самостоятельно при помощи пяти порошковых огнетушителей. Огнем поврежден рукавный фильтр для осаждения пыли", - сообщили в областном управлении МЧС.

Технологический процесс не нарушен, пострадавших людей нет. Предполагаемая причина возгорания - воспламенение пыли от искры, образовавшейся при попадании инородного тела в дробилку.-0-