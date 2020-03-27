Работников хозяйства в Быховском районе подозревают в хищении деталей с комбайнов

27 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Работников одного из сельхозпредприятий в Быховском районе подозревают в хищении деталей с комбайнов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Правоохранители Быховского РОВД по подозрению в хищении задержали двух жителей районного центра 22 и 26 лет. Предварительно установлено, что быховчане около полугода похищали запчасти с семи комбайнов, находящихся на консервации на территории мехдвора. Часть похищенного молодые люди продали по цене в разы ниже их стоимости, еще часть сдали на металлом. Причиненный ущерб предприятию составил свыше Br2 тыс.

По факту хищения возбуждено уголовное дело.-0-