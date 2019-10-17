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17 октября 2019, 13:14

Администратор магазина в Минском районе украл более Br5 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего бывшего администратора магазина в Минском районе, мужчина обвиняется в незаконном присвоении денежных средств, сообщили БЕЛТА в СК.

"По данным следствия, в период с марта 2017 года по декабрь 2018-го обвиняемый работал администратором торгового зала в магазине по продаже бытовой, компьютерной и иной техники. Одной из его обязанностей было обслуживание клиентов, которые обращались по поводу приобретенного некачественного товара, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. - Обвиняемый составлял фиктивные заявления о возврате денег за приобретенные неисправные электрические чайники, утюги, мультиварки, смартфоны, указывая при этом вымышленные данные или сведения покупателей, которые ранее получали дисконтные карты магазина. После этого проводил операцию и похищал из кассы магазина указанную в заявлении сумму".

Всего установлено 50 оформленных заведомо ложных заявлений, в результате минчанин присвоил денежные средства на общую сумму более Br5 тыс.

После выявления фактов хищения мужчина был уволен. Материалы переданы правоохранителям, обвиняемый заключен под стражу. Он дал признательные показания и полностью раскрыл алгоритм противоправных действий.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

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