Ранее судимый мужчина оказал вооруженное сопротивление оперативникам под Мозырем

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Мозырем ранее судимый оказал вооруженное сопротивление оперативникам. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

5 августа жительница Мозырского района нашла в сарае металлическую трубку с неизвестным веществом внутри и сообщила об этом в милицию. Позже специалисты дали заключение, что это тротил. Такие заряды изготавливаются на предприятиях оборонной промышленности и применяются в военно-инженерном деле.

Оперативники Мозырского РОВД установили, что боеприпас принадлежит 34-летнему жителю Лельчицкого района, который хранил заряд в чужом сарае. Мужчина ведет бродяжнический образ жизни и на тот момент проживал у своего знакомого. К нему 28 августа и направились сыщики.

Мужчина встретил милиционеров с направленным на них ружьем. Сотрудники МВД скрылись за домом и сделали предупредительный выстрел вверх, требуя остановиться и бросить оружие. Однако мужчина выстрелил и убежал. Нападавшего задержали уже за деревней, к тому времени он успел выбросить ружье и патроны.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По факту вооруженного сопротивления сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.

Подозреваемый ранее был судим за совершение злостного хулиганства и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, угрозу убийством и причинение повреждений. Он не работает, занимается поисками предметов времен войны.-0-