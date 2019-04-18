Ранивший милиционера житель Ивановского района приговорен к 6,5 года колонии

18 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ивановского района огласил приговор в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжких телесных повреждений участковому инспектору милиции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Житель деревни Мохро 1961 года рождения 23 января помогал односельчанину по хозяйству. За свои услуги потребовал алкоголь и до его получения отказывался уходить, из-за чего между мужчинами произошел конфликт. Хозяин дома вызвал сотрудников милиции, сообщив, что якобы к нему применяется насилие. На место выехал наряд в составе двух участковых инспекторов. Во время задержания дебошир ранил ножом в живот старшего лейтенанта милиции 1991 года рождения. Потерпевшего госпитализировали, в больнице ему оказали медпомощь.

Милиционера в Ивановском районе ранили ножом Подозреваемый задержан. Ранее 57-летний мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Он проживает один и нигде не работает.

Суд признал фигуранта виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения лицу, исполняющему служебную деятельность (п.5 ч.2 ст.147 УК). Он приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. К мужчине применено принудительное лечение от хронического алкоголизма. Также с него будет взыскано в пользу потерпевшего Br3 тыс. в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-