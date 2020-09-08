Разогнался до 136 км/ч: суд вынес приговор по делу о пьяном ДТП в Гродно

8 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Гродно вынес приговор по делу о пьяном ДТП, в котором пострадал человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Резонансное ДТП произошло в марте. На ул.Победы легковушка на большой скорости врезалась в столб. Серьезно пострадал пассажир: он получил тяжкие телесные повреждения.

Выяснилось, что автомобиль был в технически исправном состоянии. Однако водитель за руль сел в состоянии опьянения. Кроме того, при разрешенных 60 км/ч автомобиль разогнался до 136 км/ч. Водитель с управлением не справился, машина вылетела с проезжей части на остановку и врезалась в осветительную опору.

Находившийся за рулем мужчина приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-