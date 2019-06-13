Разыскиваемого Интерполом украинца задержали в пункте пропуска "Новая Гута"

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе 12 июня задержан гражданин Украины, который находится в международном розыске по линии Интерпола, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Гомельские пограничники задержали 28-летнего киевлянина при оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Mercedes. "Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что житель Киева находится в международном розыске по линии Интерпола", - проинформировали в ГПК.
Молодой человек передан сотрудникам милиции.-0-
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