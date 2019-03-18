18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Разыскиваемый подросток из Рогачева найден в Жлобинском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Как сообщалось, житель Рогачева 2004 года рождения 13 марта ушел из школы и пропал. Его местонахождение установили 16 марта - в милицию поступила информация от жителей одной из деревень Жлобинского района о том, что они видели в населенном пункте подростка. Со слов школьника, в соседнем районе он был у родственников.

В УВД отметили, что состояние здоровья подростка опасений не вызывает, и поблагодарили всех, кто оказал помощь при розыске несовершеннолетнего.-0-