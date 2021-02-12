Разыскивается 17-летний парень из Несвижского района

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несвижский РОВД разыскивает без вести пропавшего 17-летнего Павла Владимировича Щербакова, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Молодой человек проживает в городском поселке Городея, является учащимся 11-го класса Городейской вспомогательной школы-интерната. 8 февраля около 19.30 покинул учебное заведение, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Установлено, что разыскиваемый в настоящее время находится на территории Минска.

На вид парню 16-20 лет, рост 173 см, имеет худощавое телосложение, волосы прямые короткие светло-русые с отросшей челкой, глаза серые. Был одет в темно-синюю куртку ниже пояса с капюшоном, черную байку с капюшоном, черные спортивные брюки, черные кроссовки с белой подошвой и поперечными белыми полосками (лидские). При себе имел рюкзак красного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в Несвижский РОВД по телефонам +37529-764-42-73, +37529-573-27-89.-0-