Разыскиваются 15-летняя и 12-летняя минчанки

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскиваются 15-летняя и 12-летняя жительницы Минска - Виктория Шафаревич и Мария Соколовская, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

14 марта около 13.00 девочки ушли из Социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района Минска. До настоящего времени их местонахождение неизвестно, могут находиться вместе.

На вид Виктории Шафаревич 14-15 лет, рост 155-165 см, среднего телосложения, волосы короткие, темно-светлого цвета. Была одета в черную объемную куртку, черную шапку, черные брюки, белые кроссовки.

Приметы Марии Соколовской: на вид 12-13 лет, рост 160-170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, ниже плеч. Была одета в пальто темного цвета, широкие брюки темного цвета, лаковые ботинки бирюзового цвета, темно-синюю шапку.

Гражданам, которым известно местонахождение несовершеннолетних, просьба сообщить во Фрунзенское РУВД Минска: 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 302-75-16, 102.-0-