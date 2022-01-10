Ребенок получил тяжелые травмы головы, катаясь на тюбинге в Витебском районе

10 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе ребенок получил тяжелые травмы головы, катаясь на тюбинге, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Инцидент произошел вечером 9 января в деревне Лужесно. Пятилетняя девочка каталась с горки и во время одного из спусков упала с тюбинга. Ее доставили в Витебскую областную больницу с серьезными травмами головы, ребенок госпитализирован в нейрохирургическое отделение. По предварительной информации, мама была рядом с дочкой во время развлечений на горке. По факту травмирования ребенка милиция проводит проверку.

В УВД облисполкома призывают взрослых не допускать катания детей на тюбинге одних, вблизи проезжей части. Катание на ватрушках - опасный и непредсказуемый вид отдыха, они способны развивать большую скорость и закручиваться во время спуска. При этом тюбинги не управляемы и не оснащены тормозным устройством. Взрослым рекомендуется постоянно объяснять детям, к чему может привести катание на тюбингах без присмотра.-0-