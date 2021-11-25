Ребенок пострадал в ДТП на пр.Пушкина в Минске

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате аварии на пр.Пушкина в Минске пострадала 8-летняя пассажирка авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло около 15.45. По предварительной информации, 56-летний мужчина, управляя автомобилем "ГАЗ", двигался по пр.Пушкина со стороны ул.Ольшевского в направлении ул.Тимирязева. "Вблизи дома №81 по пр.Пушкина он совершил столкновение с автомобилем "Вольво" под управлением 40-летней женщины. В результате ДТП пострадала 8-летняя пассажирка автомобиля "Вольво". В момент столкновения девочка находилась в детском удерживающем устройстве", - рассказали подробности в Госавтоинспекции.

Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения для осмотра.

На месте работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.-0-