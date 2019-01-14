Ребенок устроил пожар в квартире в Витебске

14 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске мальчик устроил пожар в квартире, спасателей вызвали соседи, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
В службу спасения 13 января около 15.00 поступила информация о пожаре в квартире на втором этаже четырехэтажного дома по пр.Фрунзе. Выяснилось, что хозяйка квартиры живет с сыном 2013 года рождения.
Мама отлучилась из квартиры на некоторое время, оставив малолетнего ребенка без присмотра. Соседи почувствовали запах дыма и позвонили в МЧС. Хозяйка вернулась домой, и уже вместе с соседями до приезда спасателей потушили пожар.
В квартире поврежден шкаф, закопчены стены и потолок. Никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - детская шалость с огнем.-0-
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