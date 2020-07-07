Ребенок-велосипедист попал под автобус в Бобруйске

7 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске под колеса автобуса попал ребенок-велосипедист. ДТП произошло сегодня утром на перекрестке ул.Октябрьской и ул.Интернациональной. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"По ул.Интернациональной двигался автобус МАЗ-103062 под управлением бобруйчанина 1979 года рождения. При повороте направо на ул.Октябрьскую он наехал на ребенка 2008 года рождения. Мальчик пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись", - отметили в ГАИ.

По предварительной информации, и водитель, и ребенок двигались на разрешающий сигнал светофора.

В результате столкновения мальчик упал и попал под переднее правое колесо автобуса. Ребенок получил серьезные переломы и вывихи. Он госпитализирован.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-