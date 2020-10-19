Россиянин незаконно перевозил 1 тыс. л спиртосодержащей жидкости

19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе правоохранители изъяли крупную партию спиртосодержащей жидкости, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел 18 октября в агрогородке Столовичи. Около 19.00 сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и инспекторы отдела ГАИ Барановичского ГОВД остановили автомобиль "Форд" под управлением 46-летнего гражданина России. При осмотре транспортного средства оперативники обнаружили 1 тыс. л спиртосодержащей жидкости. Мужчина уверял, что приобрел ее для личного пользования.

Составлен административный протокол по ч.3 ст.12.27 КоАП. Спиртосодержащая жидкость на сумму Br13 тыс. изъята. Россиянину грозит штраф до 100 базовых величин (1 БВ - Br27). Ранее мужчина уже попадал в поле зрении милиции за нарушение административного законодательства.

"За 9 месяцев сотрудники БЭП области из незаконного оборота изъяли почти 11 т алкогольной и спиртосодержащей продукции. По законодательству гражданин имеет право хранить или перевозить не более 5 л спиртосодержащей жидкости. Превышение допустимого количества предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией товара", - отметила официальный представитель УВД Наталья Сахарчук.-0-