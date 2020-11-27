Россиянин предстанет перед судом за попытку ввоза наркотиков и психотропов в Беларусь

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области передала в суд уголовное дело в отношении гражданина России, пытавшегося перевезти через границу наркотики и психотропы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

Мужчина на автомобиле бывшей жены ехал из Чехии в Россию, белорусско-польскую границу пересекал в пункте пропуска "Брест". В салоне его машины находились три собаки. Вещи были плотно сложены - одежда, обувь, другие предметы обернуты упаковочной пленкой. Когда пограничники направили автомобиль в бокс углубленного досмотра, то обнаружили в вещах (в том числе в корме для собак) 19,9 г марихуаны, более 6 г метамфетамина и его смеси, ампулу с эфедрином. Мужчина пытался уничтожить часть улик: выбросил в унитаз кошелек с пакетиками запрещенных веществ.

Фигурант признал, что допускал немедицинское употребление наркотиков и психотропов.

Действия иностранца квалифицированы по ч.2 ст.328-1 и ч.1 ст.328 УК. "В прокуратуре Брестской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений", - сказали собеседники.

Меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу.-0-