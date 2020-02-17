Россиянин пытался вывезти из Беларуси девушку для занятия проституцией

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин пытался вывезти из Беларуси жительницу Могилевской области для занятия проституцией. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Известно, что 26-летний житель Воронежа пытался организовать выезд 19-летней белоруски за пределы страны. По информации оперативников, россиянин нашел жертву через соцсети. Он пообещал ей высокие заработки (вплоть до $3 тыс.), проживание в благоустроенных квартирах, полное обеспечение безопасности и иные привлекательные условия", - рассказала Ольга Чемоданова.

Возбуждено уголовное дело.

В прошлом году перекрыто 15 каналов поставки за рубеж живого товара с целью сексуальной эксплуатации, установлены более 20 жертв трафикеров. С начала этого года уже пресечены два канала вывоза белорусок. "Как правило, трафикеры для поиска потенциальных жертв используют интернет: социальные сети, сайты знакомств. Они обещают белорускам высокие заработки, шикарные условия труда и красивую жизнь. На самом деле это обман: выехав из Беларуси, наши соотечественницы вскоре оказываются в тяжелейших условиях сексуального рабства", - отметил заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси Дмитрий Цаюн.-0-