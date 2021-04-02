Россиянин спрятал от таможенников около 80 тыс. евро

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин, следуя самолетом из Турции, скрыл от таможенного контроля около 80 тыс. евро. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

Минские таможенники в багаже и ручной клади пассажира рейса Стамбул - Минск обнаружили около 80 тыс. незадекларированных евро. Для прохождения таможенной границы 48-летний гражданин России выбрал зеленый коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров и денежных средств, которые подлежат декларированию.

"Таможенники обратили внимание на тревожность гражданина при стандартном опросе, после чего ему предложили проследовать по красному коридору. Во время осмотра багажа и ручной клади мужчины обнаружено 158 купюр различным номиналом (евро, российские рубли, болгарские левы, турецкие лиры, тайские баты)", - рассказали в ГТК.

Общая сумма составила около 80 тыс. евро, что почти в 9 раз превышает сумму, разрешенную законодательством ЕАЭС к перемещению через таможенную границу без письменного декларирования. По данному факту Минской региональной таможней проводится проверка по ч.2 ст. 228 УК Республики Беларусь.

ГТК напоминает, что перемещаемые через таможенную границу наличные денежные средства на сумму свыше $10 тыс. в эквиваленте подлежат письменному декларированию. При этом в декларации указываются сведения об источнике происхождения наличных денежных средств, а также целях их перемещения. В случае, если перемещаемая сумма превышает $100 тыс. в эквиваленте, таможенному органу дополнительно должны быть представлены документы для подтверждения происхождения таких денежных средств.-0-