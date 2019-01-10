Россиянина будут судить в Бресте за провоз наркотиков через границу

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета принял к производству уголовное дело, возбужденное Брестской таможней в отношении 24-летнего гражданина России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на канал СК в мессенджере Telegram.

Россиянин был задержан 29 декабря в пункте пропуска "Брест" при въезде в Беларусь. Сотрудники таможни обнаружили в его автомобиле "Мерседес" опасные наркотические средства - гашишное масло и марихуану.

Молодой человек был задержан, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно результатам медицинского освидетельствования, он к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения (0,56 промилле в выдыхаемом воздухе).

Гражданину предъявлено обвинение по ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через государственную границу наркотических средств) Уголовного кодекса. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправных действий обвиняемого.-0-